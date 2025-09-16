Tampoco a la segunda. El Consejo de Ministros tampoco aprobó ayer el real decreto-ley que ejecutará las medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra Israel, en respuesta a lo que el presidente del Gobierno considera como un «genocidio» contra la población de Gaza. Las urgencias con las que esas medidas fueron presentadas y el largo tiempo en el que Sánchez lleva criticando a Israel, daban a entender que el Ejecutivo tendría sus medidas aprobadas de forma inmediata. La explicación de que son complejas y afectan a varias leyes no es convincente, porque este Gobierno ha aprobado en muy pocos días decretos muy complicados. Además, en la ecuación populista de Sánchez hay que contar con el factor del Ministerio de Defensa, cuya titular, Margarita Robles, ve con ojos más críticos la eficacia de los medidas contra Israel y con más preocupación su impacto en la modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Sánchez vuelve a vender humo.

Ver comentarios (0) Reportar un error