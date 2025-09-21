Illa ha aumentado el número de estas delegaciones, hasta llegar en los próximos meses a veinticuatro, con un coste anual de 30 millones de euros

El menguante poder de convocatoria del separatismo en la última Diada, la semana pasada, no es un síntoma del desgaste o el cansancio, sino, muy al contrario, la señal de que los objetivos nacionalistas se van conquistando desde las mesas bilaterales de negociación y los despachos de la Generalitat, ahora dirigidos por Salvador Illa. Lejos de desmontar la trama de las 'embajadas' catalanas que sirvieron de correa de transmisión del victimismo nacionalista, Illa ha aumentado el número de estas delegaciones, hasta llegar en los próximos meses a veinticuatro, con un coste anual de 30 millones de euros. Ni siquiera Carles Puigdemont llegó a contar con un aparato exterior de tales dimensiones para contraprogramar la acción exterior del Gobierno y difundir en el extranjero el relato de la represión. La estructura aumenta, a disposición de un independentismo que espera su turno y a costa de un erario necesitado de 'financiación singular' para sostenerlo.