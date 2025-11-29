Cinco semanas después de la victoria de la formación de Javier Milei en las legislativas de su país, en las que pesó la apuesta financiera de la Casa Blanca por el presidente argentino, Donald Trump vuelve a agitar el talonario para tratar de influir en ... otras elecciones, en este caso las presidenciales hondureñas. A pocas horas de los comicios, Trump indulta al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, y amenaza al país centroamericano con cerrar el grifo de los fondos y cancelar toda inversión si Nasry 'Tito' Asfura, ahora candidato del partido de Hernández, no se alza con la victoria. Si la Rusia de Putin y de manera clandestina ha hecho de la injerencia electoral un elemento clave de su 'guerra híbrida', centrada en Europa, Trump tira de talonario para condicionar el voto en los países iberoamericanos que presentan claros síntomas de asfixia económica. Y, a diferencia de los 'bots' del Kremlin, sin esconderse, con el dólar en la mano.

