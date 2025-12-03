Suscribete a
EDITORIAL

Desmontar la cúpula de la UCO

Aunque legales, llama la atención que por la vía de los ascensos en el escalafón, el Gobierno va a conseguir el mismo objetivo que perseguía la 'fontanera' Leire Díez: descabezar la unidad

El relevo en los próximos meses de los tres principales oficiales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido su máximo responsable, el ahora general de brigada Rafael Yuste y el teniente coronel Adolfo Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica, ... es presentado oficialmente como un reconocimiento a sus méritos profesionales. Todos ellos han ascendido o ascenderán en el escalafón, como es natural en cualquier estructura jerárquica. Sin embargo, el contexto en que se produce este cambio y el historial de tensiones políticas con esta unidad investigadora, particularmente por parte del PSOE y del Gobierno, obligan a mirar más allá del mero trámite administrativo.

