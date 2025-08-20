El último barómetro del Instituto de Estudios Fiscales confirma una inquietante erosión de la conciencia fiscal en España. La percepción de que el Estado impone una presión tributaria excesiva ha arraigado entre los ciudadanos: el 90 por ciento cree que las rentas medias y bajas están gravemente sobrecargadas. Más revelador aún, uno de cada tres jóvenes considera que se viviría mejor sin impuestos. Esta desafección tiene causas concretas. Desde 2020, el Gobierno ha incrementado la carga fiscal con una batería de medidas que han estrujado a los españoles. El efecto colateral es claro: más ciudadanos justifican el fraude por necesidad o saturación fiscal, y Hacienda pierde la pista de grandes patrimonios. El pacto fiscal entre Estado y contribuyentes exige transparencia, equidad y eficiencia. Sin ellas, se debilita el compromiso con el sistema. La prioridad, como apuntan los propios encuestados, debe ser una mejor gestión del gasto y una rendición de cuentas clara y creíble.

Más temas:

economia

Fiscales

Contribuyentes

España