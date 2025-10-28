Suscribete a
ABC Premium

EDITORIAL

Democracia frente a bloqueo

La decisión de anticipar elecciones es un gesto de valentía democrática de María Guardiola que contrasta con el encastillamiento de Sánchez

Editorial

Editorial

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La decisión de María Guardiola de convocar elecciones anticipadas en Extremadura no solo es legítima, sino profundamente democrática. En un escenario de bloqueo parlamentario, sin posibilidad de aprobar los presupuestos, el Gobierno regional había quedado inerme. La presidenta popular ha optado por devolver la ... palabra a los ciudadanos, la única salida responsable cuando el diálogo fracasa y las instituciones se ven paralizadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app