El IX Informe Foessa revela una fractura social alarmante en España: más de 13 millones de personas están en riesgo de pobreza y exclusión. La clase media se contrae mientras se intensifican los extremos. El dato más inquietante: el 45 por ciento de los ... inquilinos en España vive en riesgo de exclusión, la cifra más alta de la UE. El empleo ya no protege: el 47,5 por ciento de la población activa sufre inseguridad laboral. Incluso trabajando, miles no logran salir de la precariedad. El informe desmonta mitos: el 77 por ciento de los hogares en exclusión despliegan estrategias para integrarse, pero chocan con barreras estructurales. La salud, la educación y el origen social agravan las desigualdades: la exclusión se hereda y condiciona incluso la esperanza de vida. Foessa no solo alerta, también propone: urge un nuevo pacto social centrado en el cuidado, la interdependencia y la justicia. Sin una respuesta valiente, España avanza hacia un modelo donde la pobreza ya no es una excepción, sino que se va extendiendo de manera alarmante por las clases medias.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Pobreza

Trabajo

sociedad

España