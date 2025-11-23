La COP30 ha concluido en Belém, Brasil, con un desenlace que supone una ducha fría para quienes aún se aferran al discurso del colapso planetario. Pese a las arengas encendidas, las largas negociaciones y las expectativas generadas por celebrarse en plena Amazonía, la cumbre ... no logró el que era su objetivo más simbólico y esperado: un compromiso claro y detallado para abandonar los combustibles fósiles. El acuerdo final evita cualquier hoja de ruta vinculante, y se limita a un reconocimiento genérico del problema, sin trazar ni tiempos ni medios concretos. Más de 80 países, incluidos los europeos, reclamaban una transición estructurada, pero el texto aprobado fue diluido por la resistencia de los productores de petróleo y gas, apoyados por varias economías emergentes que siguen viendo en los hidrocarburos la vía más razonable para su desarrollo.

Europa, como tantas veces, ha hablado con pretendida firmeza, pero sin eficacia. Las posiciones europeas –que ya fueron difíciles de consensuar porque el espíritu del Acuerdo de París fue derrotado en las urnas en 2024– no lograron imponerse, ni siquiera como referencia moral. La UE se ha visto superada, además, por la realidad de un mundo multipolar, donde las prioridades del Sur global no coinciden con la agenda de Bruselas. La COP30 también ha puesto en evidencia el agotamiento del alarmismo climático como fuerza movilizadora. Declaraciones como las de Bill Gates –quien ha reconocido que el enfoque catastrofista ha desviado recursos y atención de problemas reales como la pobreza o la salud– se suman a una creciente percepción de que las prioridades deben ser reformuladas. La ONU misma ha comenzado a estudiar una reforma del proceso ante su escasa eficacia.

Mientras los delegados debatían en salas improvisadas o en camarotes de cruceros atracados ante la falta de alojamiento, el texto final celebraba los saberes ancestrales y declaraba que los pueblos indígenas protegen mejor el medio ambiente que la ciencia moderna. Esta afirmación, elevada a categoría política en el documento, refleja la colonización ideológica de las COP por corrientes identitarias y de izquierdas. El conocimiento científico se ve así subordinado a discursos que combinan romanticismo y activismo, pero no soluciones prácticas.

El proceso multilateral parece haber entrado en una etapa de ceremonial repetitivo. Los compromisos se repiten, los diagnósticos se alargan, las cifras se inflan… pero las emisiones siguen aumentando. Mientras tanto, el lenguaje de la diplomacia climática se ha vuelto incapaz de señalar a los responsables ni de exigir rendición de cuentas. El resultado es una maquinaria burocrática hipertrofiada que produce más papeles que políticas.

El desenlace de la COP30 también confirma un giro de fondo en la política climática internacional. Ya no domina el catastrofismo, sino un realismo emergente. Se asume que la transición será larga, costosa, desigual y no siempre compatible con los ritmos democráticos ni con las necesidades energéticas de los países pobres. La innovación tecnológica, la diversificación de fuentes y la eficiencia energética ganan peso frente a la imposición ideológica o el miedo. La lucha contra el cambio climático necesita menos declaraciones y más soluciones viables. Debe alejarse del dogma y volver al pragmatismo. Lo que frena hoy el progreso climático no es la falta de conciencia, sino el exceso de burocracia y la pobreza de resultados. Belém pasará a la historia no como una cumbre fallida, sino como el punto de inflexión en el que el mundo comenzó a tratar el cambio climático con los pies en la tierra.