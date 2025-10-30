La recuperación del Ibex 35 hasta niveles equivalentes a los de noviembre de 2007 –cuando la operativa intradía superó los 16.000 puntos antes del estallido de la burbuja inmobiliaria– ha requerido casi 18 años. Ese periodo prolongado no sólo refleja la severidad de ... la crisis financiera y la posterior recesión en España, sino también cómo la composición del propio índice no contaba con las empresas que han impulsado el crecimiento en los últimos años. El indicador español tiene muchos bancos y empresas energéticas, pero casi nada de tecnología. Pero este sesgo sectorial, que ha sido la razón de que nos haya llevado tanto tiempo recuperar el nivel, es el que en estos momentos lo está beneficiando. El reto ahora es claro: mantener el avance sin depender exclusivamente de la coyuntura que favorece a bancos y energía y diversificar hacia sectores de futuro. La bolsa española está por fin en los niveles de 2007, pero la cuestión clave es hacia dónde se dirigirá desde aquí.

