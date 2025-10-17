El escándalo de los ERE, aquel sumidero de dinero público que la Junta canalizó con fines clientelares, no terminó con la anulación de las condenas que Cándido Conde-Pumpido administró con diligencia a los expresidentes socialistas de Andalucía. Fueron muchos los fondos malversados, y ... muchas las causas pendientes que aún investiga la Justicia. Tras unas diligencias previas, llega ahora el turno para el caso de la empresa Delphi, una de las más beneficiadas por aquella lluvia de dinero, y para los siete altos cargos de la Junta andaluza que, junto a dos sindicalistas, presuntamente participaron en el enjuague de las indemnizaciones, por valor de más de 261 millones de euros. No hay borrado que valga, ni siquiera el del Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido, para que Andalucía olvide un tiempo marcado por la parálisis económica a la que condujo un régimen político que invertía buena parte del presupuesto en perpetuarse en el poder.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión