EDITORIAL

Cárceles: una olla a presión para los funcionarios

Crecen exponencialmente las agresiones a funcionarios de prisiones. Los sindicatos denuncian la «política del buenismo» de Interior con los internos

Los datos oficiales son incontestables: las agresiones a funcionarios de prisiones han aumentado un 126 por ciento desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Mientras que en 2018 se registraron 223 ataques, los datos de 2024 alcanzaron ... los 504. En este 2025 que termina la tendencia no se ha detenido y los sindicatos denuncian que cada catorce horas se produce una agresión. Denuncian la «política del buenismo» que se practica desde la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, que no provee a los funcionarios de medidas de autoprotección (desde herramientas materiales a administrativas) acordes con el cambio de perfil del interno-tipo y el aumento de la peligrosidad. Las cárceles se han llenado de hampones de bandas organizadas instruidas en comportamientos violentos que han convertido los centros en una olla a presión. Es urgente mejorar la seguridad de los funcionarios de prisiones.

