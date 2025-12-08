El Consejo de ministros europeos de Interior aprobó ayer un primer paquete de medidas para poner en marcha el nuevo pacto inmigratorio, que otorgará a los gobiernos nacionales la facultad de establecer centros de tramitación de asilo en el extranjero y crear centros de expulsión ... fuera de sus fronteras. España, en la persona de Fernando Grande-Marlaska, se ha opuesto, evidenciando nuevamente el aislamiento del Gobierno de Sánchez respecto a sus socios, como ha quedado patente en las últimas reuniones de líderes europeos para abordar soluciones a la invasión de Ucrania, donde se ha excluido a Pedro Sánchez. La iniciativa de adopción del 'modelo Meloni' fue planteada por el Gobierno socialdemócrata danés y defendida por el comisario de Migraciones, el austriaco Magnus Brunner. Marlaska pidió que los Veintisiete no se salieran del anterior pacto, alcanzado en 2023, que la gran mayoría de los socios consideran superado. España, cada vez más es un verso suelto en Bruselas.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión