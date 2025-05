La ausencia de explicaciones no hacen sino confirmar la evidencia de que la operación existió

Cinco días después de estallar el escándalo de las maniobras de Leire Díez urdidas contra la UCO, la 'fontanera' apareció finalmente en un chat con la militancia cántabra del PSOE ofreciendo unas explicaciones absolutamente insuficientes y que no aclaran nada sobre su intento (con prueba audiovisual) de desacreditar las investigaciones, bajo mandato judicial, de la Guardia Civil que afectan a la familia de Sánchez. En realidad, la ausencia de explicaciones no hacen sino confirmar la evidencia de que la operación existió. También lo hacen los silencios de la directora general y del director operativo de la Benemérita o de la Fiscalía, que no se han pronunciado sobre las amenazas con tintes mafiosos al teniente coronel Balas, jefe del departamento de delincuencia económica de la UCO. Del lado del PSOE, los nueve segundos de comentario que el escándalo ha merecido para Santos Cerdán apuntalan las sospechas sobre la autoría intelectual de ese trabajo de fontanería en las alcantarillas del Estado.