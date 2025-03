La encuesta de GAD3 sobre las elecciones europeas señala un triunfo robusto de los populares, que harían bien en recordar la experiencia del 23-J y no dar por hecha la victoria

La victoria del Partido Popular en las elecciones europeas del próximo domingo se muestra con claridad en la encuesta de GAD3 que hoy publica ABC. A una semana de los comicios, los populares volverían a ganar al PSOE en una elección de ámbito nacional. Lo hicieron por dos veces en 2023, en las municipales y generales. Y, a día de hoy, todo apunta a que el 9-J aumentará la distancia frente a los socialistas, rondando el 35 por ciento de los votos, frente al 29,8 del PSOE. Sería una victoria clara que no ocultaría el fuerte suelo electoral de los socialistas, estables en torno al 30 por ciento de los votos. Ahora bien, la comparación con los resultados de hace cinco años debe de tener en cuenta que en 2019 España tenía asignados 54 eurodiputados. Ahora son 61. Los posibles 20 escaños de los socialistas el próximo domingo no representarán lo mismo que los 20 escaños de 2019. El PP tiene un crecimiento robusto, con 15 puntos más de voto (34,9 por ciento) y en torno al doble de eurodiputados (de 12 a 23 o 24). Los populares absorben completamente a Ciudadanos, que desaparece, y ensanchan su espacio electoral hacia el centro y el centro izquierda, a los que el PSOE cambia por la izquierda extrema y el nacionalismo izquierdista.

En el ámbito de la derecha, Vox vuelve a demostrar que ha consolidado un apoyo electoral propio y duplica su representación, de 3 a 6 escaños. Incluso resiste la extravagante aparición, tan propia de las europeas, de un partido antisistema resumido en un nombre –Se acabó la fiesta– que lo dice todo. Sin embargo, la presencia electoral de Vox sigue sin corresponderse con una función política eficiente para propiciar el cambio político que sus electores demandan. La división del voto conservador, a pesar de sumar una fuerza electoral ganadora, es lo que genera la confianza última de Sánchez para no temer, como debería, la disolución del Parlamento. La expansión del PP a los sectores más moderados de la sociedad española es el reto de Feijóo.

En la izquierda, Podemos pierde cuatro escaños que Sumar a duras penas recoge, confirmando que la izquierda situada a la izquierda del PSOE ha perdido fuelle y capacidad convicción. La cercanía entre ambos en porcentaje de voto revela que Sánchez se está comiendo a Sumar pero no a Podemos, que está consiguiendo asomar la cabeza aunque sea a base de propuestas radicales como el pseudoapoyo a Putin o la petición de romper relaciones con Israel. Sumar se deshace, Podemos aguanta. Pero en general, para izquierdista puro, ya está Sánchez. En conjunto, la constelación de partidos de la investidura retrocede frente al voto conservador, la mayoría del cambio.

Más de la mitad de los encuestados considera que las elecciones del 9-J son más importantes que las de 2019 y son más los que ven al PP ganador. Los populares harían bien en recordar la experiencia del 23-J de 2023 y no dar por hecha la victoria. Sánchez no está solo en su deriva iliberal, porque le apoya una izquierda que ha interiorizado la confrontación entre españoles y cuya prioridad no es otra que impedir como sea –y con quien sea– un cambio de gobierno a la derecha. La movilización del electorado moderado, la fidelidad del propio y la lucha contra el exceso de confianza se convierten en los retos de la campaña del PP para asegurar la victoria el 23-J. Los socialistas esconden la amnistía, tramitada con una urgencia que, de repente, ha desaparecido; el caso Koldo aumenta su radio y el caso Begoña Gómez incrementa indicios evidentes de, al menos, irregularidades éticas. Al PP le hace falta, además, infiltrar en los estratos moderados y oscilantes de la sociedad el proyecto de moderación y reformismo propio del conservadurismo liberal europeo.