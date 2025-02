Será el próximo lunes cuando se cumplan veinticinco años de los Acuerdos de Viernes Santo que, tras décadas de terrorismo, con un saldo de 3.200 muertos, comenzaron en 1998 a cerrar la herida abierta por el fanatismo en Irlanda del Norte. La radicalización de ... la sociedad norirlandesa y la resistencia del denominado IRA Auténtico, responsable del atentado de Omagh, tres meses después de la firma de aquel histórico acuerdo, no hicieron fácil un camino que desde el lado de Londres ha sido empedrado con reacciones tan equivocadas como la de un Brexit de indisimulada y fuerte inspiración nacionalista, frente a una UE caricaturizada por la demagogia, y cuyas víctimas colaterales no fueron otras que los británicos de Irlanda del Norte. La rectificación de aquel Brexit, en vías de concretarse, no ha podido evitar un rebrote de la revuelta social y la amenaza real, ya detectada por Londres, de un nuevo movimiento terrorista. El nacionalismo no es un buen aliado.

