Se desmorona el Ejército ruso en el este de Ucrania. Las tropas de Zelenski recuperaron otros dos mil kilómetros cuadrados que ocupaban las de Putin. Siete meses después, la invasión no solo no gana terreno sino que pierde parte del conquistado. En el Kremlin no quieren hablar de retirada de esas zonas del oriente ucraniano sino que prefieren denominar a la espantada «reagrupamiento de sus tropas para seguir avanzando». Aquella «operación relámpago» de Moscú para «liberar del 'nazismo' el Donbass» –la excusa que encontró para seguir apoderándose de Ucrania tras la usurpación de Crimea–, se ha enquistado de tal manera que ya ha comenzado a surgir una fuerte oposición interna a la guerra en Rusia. Tras provocar una crisis mundial, además de una carnicería de la que debería responder en La Haya, quizá a Putin se le abra un frente interno con el que no contaba y que puede complicar aún más el insensato laberinto en el que se metió (y con él el planeta entero) allá por febrero.

Ver comentarios (0) Reportar un error