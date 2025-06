El barómetro de GAD3 para ABC señala que una rotunda mayoría, el 67 por ciento, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez no está gestionando correctamente los casos de corrupción que afloran día a día y sin solución de continuidad; casi un abrumador 90 por ciento exige que haya responsabilidades políticas además de las judiciales y la mitad de los ciudadanos creen injustificadas las críticas socialistas a los jueces y la prensa. La mitad de los votantes del PSOE creen que el Ejecutivo no gestiona de forma adecuada la avalancha de escándalos. En Ferraz y Moncloa no deberían echar en saco roto los datos que arroja esta encuesta. Es necesario que el sanchismo vire radicalmente la reacción estándar que mantiene a sus dirigentes absolutamente desorientados y abrumados por el incesante chaparrón de casos de corrupción que les empapan. Fiar todo a que son cosas de la «fachosfera» y la «máquina del fango» ya no tiene sentido. Este barómetro así lo demuestra.

