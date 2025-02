El sexto paquete de medidas anticrisis –tercero tras la invasión de Ucrania– aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez tiene el inconfundible tono electoralista que le imprimen las grandes citas con las urnas, y en 2023 hay dos decisivas para el futuro de la coalición en el poder: las autonómicas y municipales del mes de mayo y las generales de finales de año. Hay que reconocer que hay medidas positivas para una coyuntura excepcional como la que vive la economía española, como la rebaja del IVA para los alimentos y el cheque de 200 euros para las rentas más bajas, que siempre serán superiores técnicamente que el control político de los precios o la prórroga forzosa de contratos que se ha decidido aplicar a los alquileres por la presión de Yolanda Díaz y Unidas Podemos. La bajada del IVA para los alimentos la habían pedido Vox y el Partido Popular, aunque la propuesta de éste incluía productos frescos, como la carne y el pescado, que Sánchez ha decidido dejar fuera. En este caso, vuelve a ocurrir lo que ya sucedió con el IVA de la electricidad a principios de año, que el PP propone, pero es Sánchez quien copia y dispone.

Las ayudas directas para los agricultores y para el sector azulejero, los nuevos créditos ICO para la industria gasintensiva, el incremento del 15 por ciento del ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas o el reajuste del 8,5 por ciento para todas las pensiones constituyen una lluvia de millones para empresas y familias. También se elimina el subsidio de 20 céntimos para los combustibles, que era una medida cuestionada técnicamente, pero se mantienen las medidas de apoyo al transporte público y la gratuidad del servicio de Cercanías. El Ejecutivo valora en 10.000 millones de euros el impacto fiscal de estas ayudas, lo que eleva a 45.000 millones los recursos destinados contra la crisis. Esta generosidad ha sido posible porque el Gobierno cuenta con un exceso de recaudación provocado por el impacto de la inflación en los principales impuestos que recauda Hacienda, y porque Bruselas ha decidido hacer la vista gorda, suspendiendo las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en las cuentas públicas de los países miembros de la eurozona.

Esta actitud de la Comisión Europea es la que marca la principal diferencia entre la manera que Sánchez ha podido encarar esta crisis y el modo en que se hizo con la crisis financiera de 2008. Sánchez presume de haber «ganado batallas» en Bruselas que sus predecesores no libraron, pero lo cierto es que el contexto es muy distinto. El presidente hace alarde de sus buenos resultados económicos, de la fortaleza de un mercado laboral que ha recuperado los niveles prepandemia y, sobre todo, del éxito de sus medidas antiinflacionarias, que le permiten presentar un diferencial a favor de España de 4,3 puntos porcentuales en relación a la tasa de la eurozona. No se refirió ayer, sin embargo, al espectacular aumento de la deuda pública, que se ha elevado del 98,2 por ciento del PIB en 2019 al 116 en el tercer trimestre de 2022, ni hizo referencia al hecho de que aún no hemos recuperado el nivel del PIB previo a la pandemia.

El paquete de ayudas de Sánchez, unido a las últimas cifras de crecimiento de la economía, no permiten afirmar al cien por cien que España vaya a esquivar una recesión, pero sí que la economía no inclinará el tablero electoral, como presumían algunos estrategas de la oposición hasta el verano. La auténtica crisis de España ahora mismo es de carácter institucional, y el presidente del Gobierno la enterró ayer bajo una lluvia de millones.