ERC y Junts no mienten con la consulta y ese es el problema

La escalada de reproches entre Junts y ERC para determinar quién lidera el independentismo catalán no sólo está dejando sin mensaje coherente al Gobierno, convertido poco menos que en un agente sumiso de ambos socios, sino que además añade un plus de preocupación al panorama político. Aprobar la ley de amnistía no era una condición para mejorar la «convivencia», que es el manido argumento del Ejecutivo. Es solo la aceptación de Pedro Sánchez de que el modelo rupturista contra la unidad de España se ha impuesto a cambio de los votos necesarios para poder sobrevivir.

No mentían con la amnistía, y no mienten ahora con su exigencia de un referéndum de independencia, y eso es lo grave. Eso y que a base de normalizar las incongruencias de Sánchez, el separatismo se sale con la suya. Ayer Aragonès lo hizo en el Senado, y es cierto que está en campaña y que Junts ha ganado terreno a ERC en estos meses, pero la evidencia, los hechos, es que le tienen tomada la medida a Sánchez