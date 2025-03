El rechazo del PSOE a que en las escuelas vascas se estudie la historia de ETA es una muestra evidente de cómo el sanchismo pretende que se borre la memoria del terrorismo, al tiempo que reverdece de forma constante el recuerdo de Franco. La dolorosa fotografía de esta realidad se pudo ver esta misma semana cuando se votó en el Parlamento vasco una proposición no de ley para instar a que el sistema educativo de la comunidad incluyera obligatoriamente contenidos curriculares en los que se explicara a los jóvenes la historia de la banda terrorista y el impacto que tuvo sobre la sociedad. Solamente ocho parlamentarios votaron a favor: siete del PP y uno de Vox, la formación que presentó la proposición. En contra se mostraron los nacionalistas vascos, la izquierda populista, Bildu y el Partido Socialista.

Desde la derrota de ETA, el relato sobre los hechos es el nuevo campo de batalla de la llamada izquierda aberzale, en cuyo bando se sitúa el actual Ejecutivo con asombroso descaro contribuyendo de esta manera a los objetivos de los asesinos. Hace décadas que la enseñanza supone una meta clara de los terroristas que diseñaron diversas estrategias tanto para influir en los contenidos educativos como para posicionar entre el profesorado a partidarios que difundieran entre los alumnos un contexto en el que la violencia se hiciera comprensible. Que en la era posterior a la actividad armada de ETA los terroristas terminaran dando lecciones constituía una hipérbole que se hizo realidad de forma literal. No solo se trata de que el Gobierno central pacte con la izquierda aberzale, que permita que cada día se atrevan a perorar en las tribunas sobre la paz, la tolerancia y la democracia los herederos de los etarras, es que son los asesinos los que se han convertido en profesores. En la academia de la Ertzaintza da clase un terrorista condenado. Recientemente, los padres de un colegio de Tudela (Navarra) tuvieron que asistir al nombramiento como profesor de José Javier Osés, alias 'Jotas', condenado a ocho años de cárcel por un tribunal en Francia y que no ha sido depuesto de su cargo como docente.

Son evidentes las carencias de los jóvenes vascos y navarros sobre la memoria de ETA y no parece que exista voluntad de solucionar el problema dado que el asunto seguirá excluido de los contenidos curriculares obligatorios. El profesorado tampoco parece estar por la labor y un ejemplo de esto último es que los colegios públicos vascos no visitan el Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, que cuenta entre sus visitantes con un porcentaje de escolares significativamente menor que centros homólogos de otros países. En la presentación del Instituto Vasco para la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) creado por el Gobierno vasco no se hace mención a ETA ni al terrorismo y los contenidos son residuales comparados con los que se refieren a Franco, coincidiendo con el modelo de «memoria democrática» que Sánchez firmó con Bildu. Por muy obvio que resulte, no podemos dejar de llamar la atención sobre el hecho de que Sánchez corrompa la memoria de nuestra historia para mantenerse en el Gobierno, pues tendrá efectos lamentables en el futuro de nuestra nación.

Cada día asistimos a una magnificación del recuerdo de la dictadura de Franco mientras se dulcifica y se borra la de ETA, siendo esta última la más reciente. Muchos de sus responsables están en las instituciones y junto al sanchismo en la mal llamada mayoría de progreso, actualmente en descomposición.