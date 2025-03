La reforma de las pensiones no ha sido suspendida, pero sí muy criticada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su último informe. Es el primer análisis de la regla de gasto de las pensiones y el segundo sobre la sostenibilidad. El resultado no debería alegrar a las autoridades. Esta institución considera que el Gobierno cumple con la regla de gasto que se ha dado, pero critica duramente su diseño y denuncia sus debilidades metodológicas, al ser un indicador muy influenciable por el momento en que se calcula y resultar parcial para juzgar la situación. Y da un tirón de orejas al legislador: no deja pasar que el diseño de la regla merma su capacidad de supervisión, así como su independencia. Tampoco es optimista la Airef con su segunda evaluación de la sostenibilidad de las pensiones y las finanzas públicas. En apenas dos años ya se ha detectado una desviación de cuatro décimas en el gasto sobre el PIB para 2050 frente a los número optimistas que planteó José Luis Escrivá.

