Designar a Salomé Pradas como responsable de un departamento para el que no estaba preparada fue la primera señal de una cúmulo de irresponsabilidades

La declaración como investigada de quien fue consejera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, puesto que dejó tras el desastre del barranco del Poyo, no solo pone de manifiesto su estrategia de defensa, que pasa por descargar cualquier responsabilidad en los técnicos que la asesoraban y de reconocer en los juzgados su ya sabida ignorancia de las competencias que en materia de emergencias tenía asignada. La cadena de errores que agravó las consecuencias de la dana del pasado octubre comenzó mucho antes de que la tormenta y la riada devastaran las localidades aledañas al barranco. Designar a Salomé Pradas como responsable de un departamento para el que no estaba preparada, siquiera para aplicar el sentido común ante una amenaza como la que se materializó en Valencia, fue la primera señal de una cúmulo de irresponsabilidades, al menos políticas, cuya factura no pueden ni deben pagar los técnicos a los que ahora señala.