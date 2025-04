En vísperas del Primero de Mayo, Yolanda Díaz trata de cobrar protagonismo y salvar los muebles de su coalición con una iniciativa que pasa por fijar de forma automática la revisión anual de un salario mínimo que en ningún caso podría ser inferior al 60 por ciento del sueldo medio. La precariedad laboral de los más jóvenes es una realidad que lastra no solo su futuro personal, sino que condiciona el desarrollo de la economía nacional, pero las recetas del populismo nunca son recomendables. Las pymes, y más aún los pequeños negocios, de los que depende gran parte del mercado laboral, no pueden asumir unos costes salariales cuyo aumento ha estado acompañado de una subida de las cotizaciones y las cargas tributarias. La asfixia de unos no puede ser trasladada, por un puñado de euros, a otros, víctimas de la pinza de la intervención. Subir los sueldos beneficia al conjunto de la sociedad, pero no de forma indiscriminada, demagógica y, aún peor, a conveniencia de parte.

Ver comentarios (0) Reportar un error