Ni el Gobierno ni el PSOE estuvieron en los actos de celebración del Dos de Mayo, fiesta oficial de la Comunidad de Madrid, lo que sin duda supone un boicot a todos los madrileños. Además de la apropiación indebida de las Fuerzas Armadas, que son todos los españoles (a las que no se dejó participar en la tradicional parada militar de la fecha), es especialmente impresentable el desprecio a todas las personalidades y entidades galardonadas con las distinciones por contribuir desde su actividad al progreso de Madrid. Hace tiempo que las relaciones de Sánchez con Díaz Ayuso están rotas, pues el presidente del Gobierno (en general, la izquierda) ha encontrado en el conflicto con la presidenta madrileña una estrategia política para cortar la hegemonía del PP que dura ya treinta años. Pero ese no es el camino y la ausencia del Ejecutivo y el PSOE en la celebración institucional es un error de bulto que seguramente no ofende demasiado a Ayuso y sí a todos los madrileños.