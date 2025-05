El presidente de EE.UU. intentó ayer tranquilizar a los mercados y a sus conciudadanos tras el pánico financiero desatado por la quiebra, el viernes, del Silicon Valley Bank (SVB) y la ruina de otras dos entidades que han tenido que ser intervenidas. Sin embargo, todas las entidades financieras sufrieron un fuerte castigo en las bolsas y algunas medianas o pequeñas, como el First Republic Bank, el Bank of Hawaii, el banco de Charles Schwab y el PacWest Bancorp, dejaron de cotizar por las pérdidas que cumulaban. Biden no pudo evitar presumir de «la rápida acción de mi administración en los últimos días» para evitar que el caos se apodere del sistema financiero, aunque las bolsas parecían desmentirlo. El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) trabajaron el fin de semana buscando soluciones a la crisis, y finalmente anunciaron que la protección a los depósitos será total y no se limitará a los 250.000 dólares que marcaba la ley. Este límite se estableció en función del saldo medio de un ciudadano estadounidense, no en relación a la caja de una empresa del exclusivo entorno económico de Silicon Valley, lo que da alas a la crítica de que se privatizan las ganancias pero se socializan las pérdidas.

El Gobierno de Biden se ha empeñado en que no se trata de un rescate, pero los expertos afirman que 'de facto' lo es. El presidente insistió en que los ejecutivos serán separados de sus cargos y los accionistas deberán responder por las pérdidas patrimoniales, pero los depósitos de empresas y clientes estarán asegurados sea cual sea su cuantía, lo cual rompe con la tradición bancaria. ¿Seguirá una garantía universal para los depósitos no asegurados? Eso sería un cambio copernicano pues acabaría con la restricción que supone el riesgo moral, ya que éste quedaría mutualizado por los bancos centrales. Y sobre todo, sería la constatación de que no aprendimos nada de la crisis de 2008.

Las autoridades estadounidenses también han creado un nuevo artefacto financiero (el Bank Term Funding Program, BTFP) para proporcionar liquidez a las entidades con problemas durante el plazo de un año. Esta barra de dinero tiene una peculiaridad: valorará los colaterales de la banca (deuda pública, hipotecas, bonos) a la par y no por su valor de mercado. Es decir, si una entidad presenta un bono que ha perdido el 20 por ciento de su valor por la subida de los tipos, las autoridades lo tomarán por su valor nominal y prestarán el cien por cien a la institución que lo presente. Por lo tanto, no habrá perdidas.

Fueron precisamente estas pérdidas causadas por las subidas de tipos de interés lo que ocasionó la crisis del SVB y ha desatado este pánico. Sus ejecutivos cometieron errores, apostando con las subidas y bajadas de tipos hasta provocar unas pérdidas de 1.800 millones de dólares, pero qué duda cabe de que tenían un poderoso estímulo que era que el dinero no tenía precio y era abundante y fácil de conseguir. Durante el siglo XXI, los bancos centrales han inundado los mercados mundiales con liquidez con la excusa, primero, de que teníamos un crecimiento bajo y, después, de que debían neutralizar la crisis financiera de 2008 o los efectos de la pandemia. Experimentamos con tipos negativos socavando las reglas de la economía y el ahorro. Pensar que este experimento monetario no iba a tener consecuencias era una ingenuidad. Tarde o temprano la factura tenía que llegar. Primero bajo la forma del flagelo de la inflación, y, ahora, como un pánico financiero cuyo final desconocemos.