Las subidas salariales de los últimos años no han logrado neutralizar los efectos de una inflación que se ha llevado por delante cualquier mejora

El estudio del que ABC se hace eco en páginas de Economía pone de manifiesto que las subidas salariales registradas en los últimos años no han logrado neutralizar los efectos de una inflación que se ha llevado por delante cualquier mejora económica en las condiciones de los trabajadores. Forzada por el impacto de la guerra comercial declarada, de momento aplazada, por la Casa Blanca y el frenazo de las grandes economías de la zona euro, la bajada de tipos decretada por el BCE este pasado jueves va a incidir de forma negativa en los países que, como España, gozan de mejor salud y que, además, no terminan de contener el alza de los precios, especialmente en la cesta de la compra. Europa necesita dinero barato para sobrevivir al desafío de Donald Trump, pero a costa de quienes, como nuestro país, sufre el azote de una inflación que devora cualquier subida salarial. El coste es cada vez más elevado, para las empresas privadas y, aún más, para un Estado cuya partida de 'gasto social' no deja de aumentar.