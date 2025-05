La monarquía es, entre otras muchas cosas, un tópico literario. Desde Príamo, rey de Troya, hasta las tragedias de Shakespeare, pasando por el ciclo artúrico o llegando a las modernas producciones audiovisuales, la potencia simbólica de los monarcas y los reinos se ha manifestado a ... lo largo y ancho de nuestra tradición cultural. No es cuestión baladí, porque allí donde miran las artes y, especialmente, allí donde se concentran las letras, es muy probable que se encuentre el corazón mismo de ese misterio que somos los humanos.

Max Weber equiparó la política a la lucha y Simone Weil describió la 'Ilíada' como el poema de la fuerza. Tal vez este sea el motivo por el que la literatura y la política, las armas y las letras, guardaron desde el origen una proximidad íntima. No hay comunidad política sin mito y no hay razón de Estado que no requiera de un componente ficcional, trascedente y litúrgico. La legitimación del poder, incluso del más justo, necesita signos en los que refugiar el miedo y la esperanza de los ciudadanos libres. Por eso repúblicas como la francesa tuvieron que inventar una encarnación alegórica como Marianne, un rostro concreto y reconocible en el que pudieran mirarse todos los franceses. No hay naciones enteramente cartesianas porque una comunidad de afectos jamás podrá construirse sobre la razón desnuda.

La muerte de Isabel II, sobre la que casi todo se ha escrito, ha vuelto a demostrar que la magnitud de cualquier figura sólo se hace enteramente visible cuando ésta desaparece. El fallecimiento de una reina no es sólo el deceso de la personalidad más ilustre ni el relevo en la jefatura de Estado. La muerte de una reina es, también, el acontecimiento sobre el que un pueblo proyecta toda su solemnidad. Sin ceremonias ni rituales, no habría diferencia entre el animal político de Aristóteles y el mero animal gregario.

No hay nada más opuesto a la muerte aséptica de los goteros de hospital que el luto público por una reina que muere cuando es querida. Nada de lo que sucede a la muerte de un monarca tiene especial sentido, si por tal cosa entendemos algo próximo a la útil practicidad. En eso las monarquías también se parecen a las estilográficas o a los relojes mecánicos, incomprensibles para el necio desde que existe el bolígrafo o el teléfono móvil.

Ni el protocolo, ni las salvas, ni los estandartes reales ni la exposición de la corona pueden justificarse por el criterio de lo eficaz, pero en esa ausencia de razón instrumental se apuntala también su trascendencia. Porque todo lo que es un símbolo viene a suplantar la insuficiencia de lo visible, la precariedad del mundo tangible o lo prosaico de este más acá. Quizá, por ello, haya pocas cosas más humanas, y por ende más fecundamente literarias, que el luto de un pueblo por la muerte de su reina.