Uno de los valores de la historia, según decía Cicerón, es que puede servirnos como 'magistra vitae'. Es decir, como una maestra de vida. Las cosas que ocurrieron en el pasado explican la génesis del tiempo presente y, alguna vez, quizá las menos, los hechos ... pretéritos pueden servirnos para preludiar las cosas que ocurrirán en un futuro. Pero la historia, y sobre todo su narración y su estudio, nos hablan también a través de lo que nunca ha sucedido. Porque analizar el tiempo sido requiere investigar, por paradójico que parezca, las condiciones que hicieron imposible el acontecimiento de unos hechos alternativos. Lo que nunca pasó es, todavía, historia.

España es, entre otras muchas cosas, un objeto que puede imaginarse. Podemos ficcionar las Españas que fueron y las que podrían haber sido. En cumplimiento con nuestra constitución sentimental, 'El Quijote', fabular Españas parece una encomienda singularmente propia. Hubo una España posible, que nunca tuvo lugar, en la que, por ejemplo, Eduardo Madina habría podido liderar nuestra socialdemocracia. Es la misma España en la que, pongamos por caso, Soraya Sáenz de Santamaría podría haber sido nombrada presidenta, al menos, del Partido Popular. Y en esa misma España contrafactual, Íñigo Errejón se habría impuesto a Pablo Iglesias en el Vistalegre correspondiente.

Siempre es difícil llevarle la contraria a los genios, pero este mero experimento parece contravenir la intuición de Leibniz. Es muy poco probable que alguien pueda seguir confiando en que hoy vivimos en el mejor de los mundos posibles y, si echamos la vista atrás, no parece descabellado concluir que, para los intereses de sus respectivos partidos, aquellos liderazgos podrían haber sido mucho más exitosos que sus alternativas reales. Un PSOE con Madina, un PP con Sáez de Santamaría o un Podemos con Errejón fueron, hace sólo algunos años, ingredientes de una realidad posible. Una realidad imaginada que, seguramente, se antoja más esperanzada que la que después nos arrojaron los hechos. Por eso es cruda la realidad y nunca lo es la fábula.

Este ejercicio no es más que una ensoñación aventurada, pero en su formulación nos devuelve algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, la que atañe a la idoneidad en la elección de perfiles, a la decantación del talento o al ejercicio de la meritocracia allí donde debería ser más urgente: en la política.

Seguimos sorprendiéndonos por el hecho de que no nos gobiernen los mejores cuando la reiterada expulsión del talento parece desvelar un mecanismo viciado. Las reglas del juego disponen mal aquello que deberían jerarquizar. Y no es que los buenos no lleguen. Es que el sistema, a la vista de lo no ocurrido, parece diseñado para expulsar a aquellos optimates que mejor sabrían representar a su propia ideología.