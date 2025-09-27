Aunque acabamos de estrenar el otoño, todo parece indicar que el debate político y público mantendrá las temperaturas peligrosamente elevadas de los últimos meses. Son numerosos los frentes abiertos, nacionales e internacionales, y no es difícil percibir cómo, a fuerza de mostrar las distancias, se ... corre el riesgo de asumir una visión de la realidad donde si el otro no pierde yo no gano. Esta reflexión surge al hilo de algunos mensajes de lectores sorprendidos, o preocupados, por lo que perciben como una dificultad para reconocer noticias que son positivas para el país si eso supone un cierto refrendo de la tarea del Gobierno.

Al hilo de la publicación del último informe de la OCDE sobre la situación económica el pasado 23 de septiembre, en su primera versión en la edición digital la noticia titulaba: «La OCDE mejora al 2,6% su predicción de crecimiento para España pero no avala la previsión más optimista del Gobierno» Un suscriptor, tras leerla, ofrece un titular alternativo y comenta: «'Las previsiones de la OCDE sitúan a España a la cabeza del crecimiento de las grandes economías desarrolladas', ¿no es mejor titular? Hombre, que no nos guste el Gobierno no quiere decir que no nos podamos alegrar de estas cosas porque al final es labor de todos los ciudadanos, no solamente del Gobierno». Yolanda Gómez, subdirectora de ABC y responsable de la sección de Economía, está de acuerdo con el lector en que «para que un medio sea creíble ha de resaltar y reconocer lo que va bien independientemente de quien gobierne, pero también es nuestra obligación bucear en los datos y analizar lo que hay detrás de ellos más allá del mensaje triunfalista o catastrofista que nos quieran vender los políticos». También explica que ese titular correspondía a la primera información tras hacerse público el informe, y en él se refleja el dato positivo de que mejoran las previsiones, pero se incluye también el matiz de que todavía están por debajo de las estimaciones del Gobierno, lo que aporta información adicional al lector. Añade, además, que es práctica habitual del periódico lanzar una primera versión 'online' que «atiende al dato más puro para posteriormente enriquecerla con un estudio más profundo de los informes y con opiniones de los analistas». De hecho, sigue Gómez, «esto es lo que se hizo con esta noticia». «En cualquier caso –concluye–, la práctica en la sección es no comprar el mensaje oficial, sino bucear en los datos para encontrar la mejor explicación».

En la misma línea se pronuncian algunos lectores al hilo de la sucesión de noticias sobre países que en los últimos días han reconocido a Palestina como Estado. El lector José Antonio Pacheco Márquez pregunta: «¿Un aplausito a Sánchez por adelantarse un año al resto del mundo? Venga, ánimo, sí se puede». En la edición 'web' varios suscriptores secundan la misma idea: «Aún recuerdo los titulares y artículos llamando a Pedro Sánchez amigo de Hamás, apoyar el terrorismo, antisemita, ir en contra de la corriente de la mayoría de los países serios de Europa y del mundo. Pues, aunque no es santo de mi devoción, habrán de reconocer que se adelantó, o ¿es que ahora Reino Unido, Francia, Canadá, Portugal, Bélgica, Australia también apoyan el terrorismo?». Sobre este caso José Antonio Pérez, responsable de la sección de España, reconoce la complejidad de informar acerca de una cuestión tan polarizada. Pérez considera que «la actitud del Gobierno no responde a un convencimiento real sino a una estrategia política» y por tanto «no se trata de la voluntad de ocultar un mérito sino de señalar la cortina de humo que están usando para tapar otras cuestiones».

La responsabilidad del periódico es informar con rigor defendiendo la identidad clara de ABC, lo que exige hilar muy fino para evitar que algunas decisiones puedan comprometer su credibilidad. Estar en primera línea en estos momentos de alta polarización, y siendo en ocasiones objetivo de críticas feroces por parte de unos y otros, puede hacer perder de vista que lo que merecen los lectores no es una visión enfrentada de la realidad, sino la mejor visión posible de esta. Es una excelente noticia que haya lectores que quieran evitar los discursos polarizados y, de nuevo, esto debería ser un acicate para trabajar mejor.