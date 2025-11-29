Entre todo lo que ha pasado las últimas semanas, la celebración de los cincuenta años de la restauración monárquica en España ha resonado de manera especial entre los lectores de ABC, como no podía ser de otra manera. El rigor y el cuidado con el ... que el periódico trata los temas relacionados con la Casa y la Familia Real son uno de los signos de identidad de ABC, por lo que no dejan de llamar la atención algunas quejas recibidas de los lectores.

Antes de ese aniversario, durante la primera quincena de noviembre, los Reyes visitaron Pekín. ABC realizó una cobertura detallada con una enviada especial en ese viaje, Angie Calero, redactora de la sección de España sobre asuntos de Defensa, Exteriores y Casa Real. Al hilo del titular de uno de los primeros artículos, 'El Gobierno envía a los Reyes a China para reforzar sus lazos con Pekín', un suscriptor de la edición digital comenta: «Tal como lees el enunciado, estos Reyes parecen los chambelanes del Gobierno de Extrema Izquierda».

Aunque Angie Calero reconoce que «quizás el término 'enviar' pueda resultar excesivamente coloquial para una información sobre Casa del Rey, quise poner el foco en el interés del Gobierno de contar con Don Felipe y Doña Letizia para estrechar los lazos con China, para lo que necesitaba elevar los contactos implicando a la jefatura del Estado». Continúa Calero explicando que «esto no quiere decir que el Rey sea un títere ni que cumpla al dictado lo que dice Moncloa, pero el artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno los dictámenes sobre política exterior, bajo la coordinación del Presidente y el Ministro de Asuntos Exteriores». Sobre la valoración que hace el lector acerca de las implicaciones de esta relación con el actual Gobierno, Angie Calero añade que «el Rey siempre se ha caracterizado por cumplir a rajatabla la Carta Magna para que nadie le pueda acusar de excederse en sus funciones, aunque ello implique a veces cumplir con mandatos del Gobierno que colisionan con otros planteamientos constitucionales, como, por ejemplo, la unidad de España, como ocurrió cuando tuvo que firmar la ley de amnistía».

Unos días después, al hilo de una noticia sobre los actos previstos para el aniversario del 22 de noviembre, otro suscriptor comentaba: «Es increíble que estemos celebrando 50 años de monarquía de tapadillo. Es una vergüenza. España debería estar de fiesta». Alfonso R. Aldeyturriaga, subdirector del periódico, considera que «el diario se volcó para celebrar este aniversario que se empezó a planificar a la vuelta del verano. A partir del 19 de noviembre comenzó una serie especial de Terceras, se realizó una cobertura especial en la web con una posición central, muchas firmas de la Redacción y colaboradores habituales dedicaron sus textos a este asunto, y finalmente la edición del 22 de noviembre. Ese día, el diario iba acompañado de un suplemento especial de 40 páginas sobre los 1.133 días desde la proclamación de Don Juan Carlos a la aprobación de la Constitución de 1978, que ha permitido, además, poner en valor el maravilloso archivo fotográfico de ABC». Aldeyturriaga piensa que «no se han escatimado esfuerzos en dar a la cobertura un tono fresco y con viveza y ABC ha estado a la altura de su compromiso con la monarquía». El subdirector también pone de relieve la colaboración de toda la Redacción en la cobertura de este aniversario.

El rol de ABC en el seguimiento de las cuestiones relacionadas con la monarquía es único y lo convierte en una fuente obligada para entender la propia evolución de la institución. Los dos casos reseñados aquí son buenos ejemplos de cómo se atiende informativamente la actividad institucional de la Casa Real en un contexto democrático y regido por la Constitución. ABC y la monarquía han ido de la mano a lo largo de muchos años y ambos son actores integrados en la democracia plena que disfrutamos desde hace medio siglo, y que también abre la posibilidad de crítica al papel de la Casa Real. Por eso es más relevante todavía el papel de referencia rigurosa que cumple el periódico.