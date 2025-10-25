Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la manifestación en Valencia por el aniversario de la dana
Cambio de hora
A las 3:00 serán las 2:00: ¿realmente supone un ahorro energético?

LA DEFENSORA DEL LECTOR

A contracorriente

Son precisamente la trayectoria y la solvencia profesional de periodistas y medios las garantes de la adecuada interpretación de lo que manifiestan políticos u otros agentes públicos

Todo mal

A contracorriente
CARBAJO&ROJO
Defensora del lector Charo Sádaba

Defensora del lector Charo Sádaba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si bien el interés de los poderes públicos por influir en los medios no es nuevo, se aprecia un recrudecimiento en su intensidad y un cambio en las formas que adquiere. El impacto que esto tiene en la práctica del periodismo es evidente, como también ... lo es su efecto nocivo sobre el derecho a la información de los lectores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app