En una democracia, el único límite que existe para la creación artística es el que impone el Código Penal y corresponde a los jueces, en exclusiva, determinar en qué casos un producto cultural puede resultar contrario a la ley. Sin embargo, a nadie se le escapa que de un tiempo a esta parte los procesos de cancelación y censura han proliferado bajo pretextos no siempre explícitos. La neurótica politización de los espacios culturales y las nuevas formas moralizantes de la intolerancia han servido para generar un contexto de innegable regresión en ámbito del arte o las ideas. La cultura de la cancelación o la obsesiva interpretación política de cualquier fenómeno sólo puede acabar deteriorando el clima de pluralidad que se hace deseable en cualquier actividad creativa.

Si bien en España no se han llegado a cruzar los límites rebasados en el mundo anglosajón, ya existen precedentes de cancelaciones o reprogramaciones realizados, incluso, desde instituciones públicas y por fines exclusivamente ideológicos. Uno de los ejemplos más llamativos ocurrió en el año 2019, cuando el Ayuntamiento de Bilbao canceló un concierto de C. Tangana que estaba ya programado en el marco de la Semana Grande. No es, sin embargo, el único ejemplo y en las últimas semanas han sido varias las ocasiones en las que administraciones locales han decidido prescindir de contenidos ya contratados y que afectan, incluso, a personalidades tan reconocidas como el dramaturgo Alberto Conejero.

La cultura no puede aspirar a ser necesariamente neutral y cada expresión artística puede proyectar y defender valores que son deliberadamente morales o políticos. También es cierto que las administraciones pueden establecer criterios concretos a la hora de fomentar su política cultural, pero resulta tan ingenuo como contraproducente intentar intervenir el ámbito de la creación artística convirtiendo la cultura en un instrumento puramente político incapaz de integrar diferencias. Cabe recordar que el pluralismo no es un valor optativo sino que , tal y como se lee en nuestra Constitución, es uno de los valores supremos de nuestra democracia. Además, la libertad de expresión y aquella que atañe a la producción literaria, artística, científica y técnica también es un derecho recogido de forma explícita en nuestra norma fundamental. No por casualidad, sino porque son elementos indispensables en nuestro pacto de convivencia.

La calidad democrática de un país se pone de manifiesto cada vez que nos demostramos ser capaces de coexistir con mensajes, ideas o productos culturales que pueden llegar a ser, incluso, contrarios a nuestras creencias, siempre y cuando no sean contrarios a la ley. La defensa de esta libertad siempre debe ejercerse con respecto a aquellos contenidos que nos desafían y que adquieren, además, la capacidad de cuestionar nuestras certezas. En este sentido, resulta decepcionante constatar la parcialidad con la que algunos agentes culturales han reaccionado a los últimos acontecimientos de cancelación en nuestro país. La retirada de contenidos programados en localidades como Briviesca, Valdemorillo o Bezana sólo puede empobrecer nuestra conversación pública y evidencia, además, una falta de compromiso con las libertades públicas. Sin embargo, en España se han dado precedentes igualmente graves que, sin embargo, quedaron sin la debida respuesta por parte de quienes ahora se indignan. La defensa de la libertad sólo es sincera cuando se ejerce para proteger las ideas o las formas de vida de aquellos que no piensan como nosotros.