Va de jovenzano porque piensa que así los jóvenes le van a votar, lo que supone un análisis muy básico de la realidad de mi Españita

Chapu Apaolaza

Uno esperaba que le robaran el país unos tipos con abrigos de cuero largo, el Novichok escondido en el anillo y celdas de castigo, y resulta que aparentan ser una 'charo' nivel 45 que se llama Leire e imita a Carlos Latre, y un tipo ... que va de que escucha una radio de música independiente y cita artistas que yo no sabía ni que existían. Este país resulta del todo insoportable en este momento en el que hasta Patxi López te dice que le encanta la Rosalía. Ya me estoy imaginando el día en que a Rosalía le dé por hacerse de Falange o pedrista como Norma Duval cantaba en los mítines del PP. Sánchez ha ido a Radio 3 con una cazadora vaquera como la gente 'wannabiera' que se viste distinto para los conciertos, y los alegres chicos del ente público sonreían mucho salvo uno con un jersey de rayas, un héroe al que ya habrán metido en el calabozo. El presidente posaba con ellos en un retrato como el faraón que algún día se enterrará con sus esclavos en la pirámide. Sánchez te destroza la democracia y el Estado de derecho, pero te recomienda Viva Suecia y Vetusta Moncloa.

