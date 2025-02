Nada da más calor que decir que hace calor. Detesto las alertas por altas temperaturas porque en sí mismas generan la sensación de altas temperaturas. Ahora en los ascensores ya no se habla como antes pero la vecina, que no dice nada del calor ... ni de otras cosas, resopla y mira como diciendo «qué calor hace». Qué calor me dan esas vecinas. En la tele también dicen que hace calor, y lo dice el pescatero, el de X y tu madre. Tanto dicen que hace calor que termina haciendo calor. El calor da calor con solo pensarlo y las alertas por calor son peor que el calor mismo. La gran Menchu Rojas, que es de Sevilla y de calor sabe, dice que hay que dejar que el calor pase sobre uno y se mueve la mano sobre la piel del antebrazo como si el calor le resbalase. Como si, no haciendo caso al calor, el calor no te hiciera caso a ti.

Luego a esto le pasas el detector de movidas y te sale que hay gente que confiesa morir de calor en Fuenterrabía con treinta y dos grados, y otra en Coria del Río que sale a pasear porque ha refrescado y marca treinta y nueve. Será posible. Porque en Coria hace más calor que en Fuenterrabía, pero menos paranoia. En Oñate en junio cayó un chaparrón en la plaza del pueblo y las señoras que se refugiaban en una cafetería de la plaza se alegraban resoplando de que el agua iba a refrescar el bochorno. Miré el termómetro y marcaba 19 grados. El calor funciona en parte gracias al mecanismo por el que la conciencia del calor magnifica sus efectos. Los niños no tienen calor, por ejemplo, y están a la misma temperatura que los demás adultos. Pero no se quejan del calor porque no piensan en ello y así, de alguna manera, no lo sufren, ni mucho menos dan la barrila como los mayores. Los niños no deberían ver porno ni las secciones de los meteorólogos de los informativos, gente de natural interesante que en estos días se pone pesadísima con advertencias sobre mapas de temperatura rojos, naranjas y lilas que con verlos te quieres morir. Viene la ola de calor con sus imágenes angustiosas de elevación del nivel del mar, casquetes polares que no enfrían un pacharán y el desierto llegando como hasta Frankfurt. Entonces el niño, que hasta entonces estaba pasando el verano estupendamente, ve la noticia de la alerta de calor y se pone a resoplar, pues le entra el calor, la ecoansiedad, no quiere ir a la playa y llora porque el mundo se acaba. En realidad hace tres grados más que ayer, pero la barrila del 'findelmundismo' ha encontrado en el calor y su pegajosa angustia la prueba sensorial y perfecta del apocalipsis que pregona. Si te fijas, el 'findelmundista' coincide a menudo con el pregonero del calor, pues a 42 grados en Burgos le es fácil convencer a la gente de que moriremos achicharrados y quizás acierte, pero recuerdo cuando estos mismos nos decían que moriríamos de frío.

