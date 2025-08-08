Suscribete a
¿Quién quiere los genes de Sydney Sweeney?

El guapo ofende, sobre todo al feo, por los eternos mecanismos de la envidia. Ahora esta guerra, a luz de los tiempos, se libra sobre el principio trucho de que no debería presumirse de buenos genes

Sydney Sweeney y la campaña de los 'buenos vaqueros', en Nueva York
Sydney Sweeney y la campaña de los 'buenos vaqueros', en Nueva York
Chapu Apaolaza

La lucha se ha establecido esta vez por un anuncio en el que Sydney Sweeney, una guapísima, aparece en un anuncio posando en ropa vaquera y el mensaje que superpone la marca sobre la foto es 'Good jeans' -buenos vaqueros-, estableciendo un juego con ' ... buenos genes', que en inglés se pronuncia igual. American Eagle ha tenido que responder ante una campaña que la acusaba de supremacismo blanco y de invitación a la eugenesia, y ha respondido que les den dos duros. La polémica se suscita en cuanto se celebra la genética de la tal Sweeney. Los buenos genes cuyas cadenas de ADN generan una señora como esta, aparecen señalados como indeseables pues no deberíamos establecer una injusta discriminación entre genes mejores y peores, unos que te conviertan en una mujer como un tren de los de Óscar Puente u otros que den lugar a un adefesio.

