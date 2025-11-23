Suscribete a
Fue estrenar el alumbrado de Navidad en Madrid y ya se estaba manifestando el sanchismo en la puerta del Tribunal Supremo con abrigos largos de la 'gauche divine' tan reconfortantes, bucólicos e invernales que parecía que había puesto Almeida una pista de patinaje sobre hielo. ... La izquierda sale a la calle con esa naturalidad suya como de volver del quiosco de comprar un diario independiente de la mañana en una estética ideológica tan pretendidamente pulcra y elegante que parece desinfectada con Taittinger. Que esto iba a pasar ya lo dijimos hace tiempo. Si el Supremo condenaba a Alvarone General del Estado, estaríamos ante un tribunal cuajado de fascistas, de togas con brillos, apulgaradas por el heteropatriarcado y oliendo a Faria, casi como ese tipo que le agarraba las domingas a la de las Femen en la manifestación franquista. Me detuve sobre su gesto, aquel tocar impune, aquel manoseo desapasionado, aquel envite que desexualizaba el seno que las señoras blandían, inhiesto como una teta antidisturbios, casi de la UIP. Y ya no daban miedo los pechos, ni nada en particular, y se tocaban como si se agarrara una bota de vino en mitad de un día de campo. Aquel hombre equivocado cumplía el sueño de Rigoberta Bandini y probablemente lo metan a pan y agua en una mazmorra del Monasterio de Igualdad por la manifiesta grosería que cometió tomando en mano aquella dominga. Conviniendo, señor, que esas cosas no se hacen, tiene su historia que a las Femen, que se fajaban con los escoltas de Putin y en las moquetas del G20, las termine desactivando un paisano nostálgico y desacomplejado de Franco con purito como punto de fuga de las exequias por el 'woke' y los hakas que cantaban que el violador eras tú.

