Fue estrenar el alumbrado de Navidad en Madrid y ya se estaba manifestando el sanchismo en la puerta del Tribunal Supremo con abrigos largos de la 'gauche divine' tan reconfortantes, bucólicos e invernales que parecía que había puesto Almeida una pista de patinaje sobre hielo. ... La izquierda sale a la calle con esa naturalidad suya como de volver del quiosco de comprar un diario independiente de la mañana en una estética ideológica tan pretendidamente pulcra y elegante que parece desinfectada con Taittinger. Que esto iba a pasar ya lo dijimos hace tiempo. Si el Supremo condenaba a Alvarone General del Estado, estaríamos ante un tribunal cuajado de fascistas, de togas con brillos, apulgaradas por el heteropatriarcado y oliendo a Faria, casi como ese tipo que le agarraba las domingas a la de las Femen en la manifestación franquista. Me detuve sobre su gesto, aquel tocar impune, aquel manoseo desapasionado, aquel envite que desexualizaba el seno que las señoras blandían, inhiesto como una teta antidisturbios, casi de la UIP. Y ya no daban miedo los pechos, ni nada en particular, y se tocaban como si se agarrara una bota de vino en mitad de un día de campo. Aquel hombre equivocado cumplía el sueño de Rigoberta Bandini y probablemente lo metan a pan y agua en una mazmorra del Monasterio de Igualdad por la manifiesta grosería que cometió tomando en mano aquella dominga. Conviniendo, señor, que esas cosas no se hacen, tiene su historia que a las Femen, que se fajaban con los escoltas de Putin y en las moquetas del G20, las termine desactivando un paisano nostálgico y desacomplejado de Franco con purito como punto de fuga de las exequias por el 'woke' y los hakas que cantaban que el violador eras tú.

Si la Sala Segunda declaraba culpable a García Ortiz, estaríamos ante una muestra del cochino fascismo de la judicatura que maneja el PP y, si no, también, pues el instructor habría procesado injustamente a un hombre bueno que luchaba por la verdad. Yo creo que la verdad no importa nada en esto, pues si uno tuviera algo que esconder como, pongamos, una ETS, podría mentir diciendo que está perfectamente sano, y si el médico publicara los análisis con la prueba de su gonorrea, estaría cometiendo un delito. No sé, llamadme loco. Hasta los que tienen gonorrea, que sepamos, tienen derechos, como los presuntos defraudadores y hasta los novios de Díaz Ayuso por muy celoso que pongan al personal. El PSOE es un espacio cósmico como de discurso de ZP, un infinito pedrista en el que el Supremo es fascista por mucho que declaren inocente o culpable al fiscal general del Gobierno. Por eso van a manifestarse los que pretenden nombrar a unos jueces más favorables, unos que permitan delinquir a la izquierda y así, haciendo justa la justicia, pasaban el domingo por la mañana y mi Españita pasaba de ser un país en el que la gente se manifestaba en contra del Gobierno a ser uno de esos en los que la gente se manifiesta a favor. Todos sabemos cuáles son.

