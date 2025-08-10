Se han peleado dos toreros al filo de la enorme pupila del ruedo de El Puerto de Santa María. Morante y Roca Rey se han dicho unas cosas a cuenta de un quite y el peruano ha invitado al cigarrero a tranquilizarse y a « ... fumarse su purito despacito». Valía la pena pagar la entrada por ver a Curro hacer el paseíllo y yo la pagaría con tal de ver a Morante fumando en el callejón, abstraído en sus geometrías imaginarias, entregando a la nicotina las siete u ocho dimensiones de sus pensamientos.

Vale la entrada solo imaginar a Morante fumándose su tabaquito con esa parsimonia y esa cara de asco que tengo ahora mismo en la cabeza y es todo lo que necesito para sonreír mientras escribo la columna, gritan los niños del verano y me comen los jodidos mosquitos del Mediterráneo tan calmado, tan caliente y tan rendido.

Hablaba de la bronca de Morante con Roca ahora que a Morante, para redondear la temporada de nuestras vidas, solo le falta pelearse con un compañero. Dicen que fue por un quite, por un toro en Pamplona, porque Andrés llega tarde a los patios de caballos, vaya usted a saber.

Los toreros deben pelearse entre ellos, porque solo puede haber uno. Deben, por principio, no soportarse y dejar de darse besitos y palmaditas en el culo en esa versión de la España chochona y amorfa en la que nadie ni nada importan. A mí me gusta la fiesta de los toros con los toreros mosqueados, a caraperro por un quite y deseos de 'cornás pa tós' en el paseíllo en la que uno mata y se deja matar por todo y por nada.

Tienen que venir los matadores a decir que hasta aquí hemos llegado, a poner una línea roja, –¡una, al menos!–, por la que no van a pasar ahora que parece que nada importa y que nos cabe el 'Juan Sebastián de Elcano' derrapando, con la marinería subida a la jarcia y cantando la Salve Marinera.

Una vez más, los toros salvarán el país. De momento, han traído diversidad, convivencia, Estado de derecho y un revolcón a los animalistas, los puritanos y los prohibicionistas del Monasterio de Cultura que han llegado sin pulso a la enfermería. Y han traído a Morante de la Puebla redivivo para que saltemos en los tendidos y nos queramos arrancar los ojos porque de qué nos sirven ya después de verlo torear como lo hemos visto.

Hay aficionados que no entienden cómo Andrés Roca Rey se acartela con Morante, y yo no entiendo cómo se atreve a torear nadie con él, dado el estado de gracia absoluta en el que se encuentra. Hay que entender que los toreros le tengan ojeriza a Morante de la Puebla toreando cómo torea. Si yo fuera matador, me volaba la tapa de los sesos.