Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Morante resulta cogido en Pontevedra y es llevado a la enfermería

siempre amanece

Morante Vs. Roca Rey

La bronca entre dos toreros es lo que necesitaba este país para volver a ser él mismo

Los jóvenes de Cristo

La mayoría social no existe

Chapu Apaolaza

Chapu Apaolaza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se han peleado dos toreros al filo de la enorme pupila del ruedo de El Puerto de Santa María. Morante y Roca Rey se han dicho unas cosas a cuenta de un quite y el peruano ha invitado al cigarrero a tranquilizarse y a « ... fumarse su purito despacito». Valía la pena pagar la entrada por ver a Curro hacer el paseíllo y yo la pagaría con tal de ver a Morante fumando en el callejón, abstraído en sus geometrías imaginarias, entregando a la nicotina las siete u ocho dimensiones de sus pensamientos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app