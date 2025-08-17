Suscribete a
Chapu Apaolaza

Un día, volviendo de un recado en el mercado siendo un chaval, mi padre, que era un señorito del Boulevard de San Sebastián, se quejó de que el pescado estaba caro y mi abuelo lo mandó a la merluza. Se fue al puerto, hizo ... algunas gestiones con los amigos y le anunció que al día siguiente tendría que estar de madrugada en el muelle y preguntar por tal patrón. Que como le gustaba el mar, la experiencia de un barco de pesca le iba a parecer muy interesante. Al patrón, le pidió: «Reviéntalo». Volvió a los días sin dormir, vomitado, mareado, herido y con el dedo mordido por una merluza. Nunca más en su vida volvió a decir que el pescado estaba caro. También lo mandó a Lourdes de voluntario porque en el fondo se trataba de enseñarle la suerte que tenía. Cuando yo mismo empecé a montar, mi padre me mandó con los vaqueros de Salamanca a las faenas del campo bravo, de amanecidas, mucho frío y aguaceros a caballo. En los días de herradero, me sentaba a su mesa en lugar de en la de los ganaderos y la gente importante: «No, Chapuli: estos son los que te enseñan, estos son los tuyos, así que comes con ellos».

