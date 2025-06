Se ha venido el orgullo gay con toda esa gente en cueros de la que no termino de entender su desnudez reivindicativa. Tenía razón Fátima Vila cuando decía que a la gente hay que quererla, y no entenderla, pero me pregunto qué es lo ... que relaciona enseñar la bartularia con la reivindicación del derecho a la homosexualidad. Tampoco sé en qué está comprometido el derecho a la homosexualidad en este país, pero ese es otro tema y yo venía a hablar de la izquierda-pirindolo que a cada poco se quita la ropa como un signo de algo, y no sé qué es. No es esta una desnudez afable como la de otros nudismos de playa y arbusto. En San Sebastián iba uno en bici en pelota con aquello medio visible medio entre las carnes caídas y mi madre decía que iba enseñando «el corchito».

Aquí estamos ante una desnudez agresiva, de consignas, altavoz, puño cerrado y danza coreográfica, no de pito disfrutón, y uno está un poco en ese temor de que le den con una teta o con la porra de ahí. Digo que es esta una desnudez invasiva de la calle, reivindicativa de sus partes en la cual la ropa sería una deformación del natural adanismo ¿homosexual? ¿En qué manera los gais deberían ir menos vestidos que los heterosexuales? ¿O menos que los que reivindican en sus manifestaciones la independencia judicial frente al ataque que supone la 'ley Bolaños'? O es que ser homosexual implica ser más promiscuo, menos decoroso. Aquí los llevan con todo al aire en la manifa encerrados en unas cintas que delimitan el campo de los sin ropa, como si se fueran a escapar, exóticos, agrupados, curiosos, y la gente los mira pasar como cuando en la cabalgata de Navidad iba un tipo pastoreando unos gansos. «Mira, ahí vienen los gansos», nos decíamos, y ahora viene la gente desnuda en su tradicional alegoría pastoril de bestias que desconocen la tela, que es civilizatoria. No entiendo de qué manera el nudismo puede asociarse a la causa gay salvo entendiendo que es un signo característico del gay despelotarse. Yo conozco gais elegantísimos que gozan de la virtud del decoro y no los veo en la desvergüenza de pasearse en manifestación enseñando las maracas o el parrús. Solamente uniendo la procacidad y las formas de amor no normativas se puede entender que lo gay prefiere la desnudez, como si fueran gente de natural más desvergonzado, y yo creo que la reivindicación del Lgtbiq+ y lo que le cuelga tiene justamente que ver con la muestra de un colectivo alejado de los clichés que injustamente se les adscribían, por ejemplo, que eran, como se les decía, unos guarros. Las mismas razones existen para quitarse la ropa siendo hombre que está con hombres o con mujeres salvo que el mensaje que esté lanzando la izquierda-pirindolo es que los gais son más tendentes a despelotarse.

