Transitábamos, tensos y caninos, por la reflexión sanchista, este funeral político en diferido. En Bloomberg titularon muy bien diciendo que Sánchez había dado cinco días para que los españoles se imaginaran la vida sin él. Es propio del amante tóxico y del chantajista emocional ... amagar con pirarse para que la pareja caiga en la cuenta de todo lo que pierde con su marcha. A veces, cuando al rato vuelve, el otro ya no está allí.

Sánchez es de esos que constantemente se imaginan su propio entierro porque se pirra por pasar a la historia. Yo ayer pasé a la historia yéndome a los toros con mi hijo pequeño. El niño se ha autodeterminado torero y está en esa edad en la que aún pronuncia 'burdalero' y come magdalenas en los tendidos de la Feria del Aficionado de San Agustín de Guadalix. Ahora en los toros hay más niños que en las ikastolas. Isabel echó una corrida de Dolores Aguirre bien presentada, lista y brava, de esas que te devuelven las ganas de vivir. Eran unos torazos largos como esta legislatura que se aprendían hasta el nombre del cuñado del torilero: toros bravos, que no tontos, que dan la vida hasta el final, pero como te pases de listo te arrancan la cabeza. Hace 26 años que se murió mi padre y no sé cuantos duraré yo, así que cuando Javier me mira intrigado porque han llegado los 'arrastradores de toros' o porque el torero se ha puesto de rodillas, sonrío a la foto de su memoria futura. Alberto García Reyes dice con razón que llevar a un hijo a los toros es reservarse un lugar en sus recuerdos.

Hemos aprendido a vivir esperando el golpe, de Estado o de lo que venga. Quizá sea hoy lunes a media mañana cuando nos demos cuenta de que toda esta democracia se ha desvanecido, que ya no está, un poco como cuando nos hicimos mayores. Vivimos medio acostumbrándonos al estado de excepción del pedrismo, en el que no sabemos qué sucederá dentro de dos horas, si es que se irá el presidente del Gobierno porque su mujer está harta de que la nombren, o si acaso se quedará y vendrá con otra Españita diferente bajo ese brazo de pivot de los Lakers. Hablo de un país llevado al paroxismo emocional, en el que el presidente se sienta legitimado para justificar sus actuaciones sobre la piedra de toque de todos los autoritarismos, que consiste en creer que defendiéndose él, el líder defiende la democracia. Ya me lo imagino descabalgando la Justicia, asaltando el CGPJ mediante una reforma del sistema de elección de sus vocales, poniendo la instrucción en manos de la Fiscalía –que de quién depende, ¿eh–, e interviniendo los medios de comunicación no afectos. Si mañana, ay, cambia la democracia española a otra cosa que no me atrevo a nombrar, o si Sánchez se va entre acusaciones de golpismo, recordaré que la víspera estuve con Javier viendo la corrida de Dolores, que tan buena salió y tanto nos quisimos.