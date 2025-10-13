Suscribete a
ABC Premium
Directo
El ministro de Exteriores ruso dice que el plan de Trump en Gaza es demasiado impreciso

13 de octubre

Toreo y leyenda

El adiós de Morante de la Puebla marca un antes y un después en la Fiesta de los toros

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos.

Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Morante de la Puebla, estampa añosa, tribuno de la plebe taurina, insuperable en lo suyo, escogió el día de la Hispanidad para cortarse la coleta. Aunque ya venía barruntándose el acontecimiento, la sorpresa fue mayúscula. Cundieron las lágrimas cuando, tras rubricar una sobresaliente faena a ... su segundo toro y atisbar la gloria de la Puerta Grande, plantado en el centro del ruedo, estatua de lila y oro, se quitó la castañeta con mucha solemnidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app