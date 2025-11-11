Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Turno para Agustín Hidalgo de Morillo, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía

11 de noviembre

¿Vuelven las hordas?

El autodenominado 'antifascismo' se crece y despliega su violencia, legitimado por la izquierda

Cartas al director

Cartas al director

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos.

Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Recientemente, so pretexto de «frenar al fascismo», una horda de energúmenos proetarras y comunistas con capucha irrumpieron en la Universidad de Navarra para impedir por la fuerza que un comunicador expresara su particular opinión política. ¡A quien se le ocurre semejante provocación! Pero no contentos ... con la cancelación de la charla, le reventaron la cara a un periodista y agredieron a un ciudadano, y tras los altercados dejaron heridos a cuatro policías. Esta última hazaña, como otras anteriores, no fue espontánea sino planificada por la dirección de un grupo autonombrado Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) junto a otra tropa encuadrada en el mundo abertzale y el Movimiento Socialista de extrema izquierda que hoy coloniza la universidad pública en el País Vasco y Navarra, y trata de extenderse al resto de España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app