Recientemente, so pretexto de «frenar al fascismo», una horda de energúmenos proetarras y comunistas con capucha irrumpieron en la Universidad de Navarra para impedir por la fuerza que un comunicador expresara su particular opinión política. ¡A quien se le ocurre semejante provocación! Pero no contentos ... con la cancelación de la charla, le reventaron la cara a un periodista y agredieron a un ciudadano, y tras los altercados dejaron heridos a cuatro policías. Esta última hazaña, como otras anteriores, no fue espontánea sino planificada por la dirección de un grupo autonombrado Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) junto a otra tropa encuadrada en el mundo abertzale y el Movimiento Socialista de extrema izquierda que hoy coloniza la universidad pública en el País Vasco y Navarra, y trata de extenderse al resto de España.

Lo grave es que, lejos de recibir la condena unánime de la clase política, hay quien justifica la violencia siempre que sea «antifascista». Así lo ha expresado Irene Montero, eurodiputada: «Hay que hacer de las universidades y las calles espacios seguros libres de fascismo»; mientras Ione Belarra, diputada del Congreso, apostillaba satisfecha: «Han hecho más y mejor los antifascistas en Navarra que todo el PSOE». Y no hay más que añadir, no sea que a alguien le dé por pensar que los verdaderos fascistas son los 'antifa'.Lo peor es que la izquierda radical considera fascista a media España, y si un día gobierna la derecha las hordas tratarán de incendiar las calles, y más vale que quienes deban impedirlo estén prevenidos. Manuel Sierra. Pamplona Cambio de rumbo El artículo de ABC sobre la ruta exprés entre China y Europa por medio del Instanbul Bridge empieza diciendo que cuando los últimos trece hombres de Magallanes avistaron la costa gaditana, en septiembre de 1522, Asia y Europa quedaron conectadas por una ruta que transformó el comercio por el Pacífico. En realidad, los trece hombres eran dieciocho, y no de Magallanes, que había muerto en 1521, sino de Juan Sebastián de Elcano, que culminó la hazaña de dar por primera vez la vuelta al mundo. Tampoco con eso se transformó el comercio por el Pacífico, ya que la ruta hacia las islas de las especias continuó siendo la de los portugueses, por el Atlántico Sur y el Índico. El comercio por el Pacífico no se transformó, o más bien no se inició, hasta el descubrimiento por Urdaneta de la ruta que permitía el tornaviaje de Filipinas a Nueva España, en el año 1565. José Luis Maestro. Madrid

