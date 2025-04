Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Poco, por no decir nada, va quedando del tradicional PSOE en las Comunidades autónomas. La imposición que viene haciendo Sánchez de secretarios generales autonómicos en Andalucía, Madrid, Valencia, Aragón, Castilla y León… lo confirma. Al silenciar y prohibir el debate interno hace imposible que exista el PSOE de siempre en el territorio con voz propia. Los secretarios generales sanchistas, impuestos por Sánchez, son tan solo la voz de su amo. Carecen de propia personalidad repitiendo histérica y sistemáticamente las consignas elaboradas e impuestas por Moncloa con los mismos engaños y mentiras que publicita constantemente su jefe. Sánchez ha decidido que el PSOE a nivel autonómico sea como el PSOE a nivel nacional: él y nada más que él. Con claridad meridiana lo ha expuesto quien fue secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, buen conocedor de las interioridades del partido socialista dada su larga trayectoria como militante en puestos de responsabilidad, al manifestar que le parece una pésima forma de elección que conduce directamente al caudillismo y al despotismo, en lo que no se reconoce.

Joaquín Mañeru López. Zaragoza

Menos impuestos

Lejos de ser solo una amenaza, los aranceles impuestos por Trump deberían ser una oportunidad para España: menos intervencionismo y más libertad económica. El Gobierno, con su pasividad o sus recetas estatistas, no entiende que la solución no está en más aranceles, ni en Bruselas, sino en liberar a nuestras empresas para poder competir. El liberalismo nos enseña que la prosperidad nace del esfuerzo individual y del mercado, no de la burocracia. Urge reducir trabas y bajar impuestos. Trump protege la economía americana; nosotros debemos proteger la nuestra con un principio: más libertad. La respuesta no debería ser más aranceles sino eliminar aranceles y barreras comerciales y bajar impuestos.

Luis C. Ballesteros. Madrid

El lastre del absentismo

En España, los sindicatos silencian, minimizan o infravaloran las estadísticas de absentismo laboral. Pero dato mata relato. La factura de este lastre para las empresas no deja de encarecerse. Apenas se controlan los fraudes. Se trata de un problema de primer orden que impacta en los costes de la Seguridad Social, que alcanzan en algunos casos cotas preocupantes. En la pymes ese absentismo acentúa la asfixia fiscal que depara las subidas escalonadas y encadenadas del SMI, el alza de las cotizaciones sociales, el recargo de solidaridad para poder financiar el déficit del sistema público de pensiones.

José María Torras. Sabadell