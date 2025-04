Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

No hay duda de que en la sociedad actual los jóvenes cada vez están más enganchados a los móviles y que cada vez sus vidas giran en torno a este, pero ¿ acaso los padres saben las consecuencias que puede tener esto?

En primer lugar no hay duda de que actualmente hay pantallas por todos lados, lo digital se ha apropiado del mundo. Esta era digital tan fuerte está afectando seriamente la infancia de los más pequeños. Los niños están perdiendo su infancia debido a los móviles. Todos esos recuerdos que cualquier persona tiene sobre su infancia y sus graciosas aventuras los jóvenes de hoy en día no las tienen debido a que se pasan la vida y su infancia alrededor del móvil y las redes sociales.

Por otro lado, este enganche al móvil puede perjudicar incluso a la salud física y mental de los jóvenes. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula el uso excesivo de teléfonos celulares a un riesgo de desarrollar cáncer cerebral. Además, puede afectar en el rendimiento escolar, un estudio basados en datos del Instituto Nacional de estadística muestra que el 86 por ciento de los alumnos utiliza móviles u otros dispositivos conectados al menos una hora en sus centros de estudio durante las clases.

Es hora de que se haga algo al respecto antes de que sea tarde. Los padres deberían de poner más atención en este tema ya que sin quererlo les están quitando la infancia a sus hijos. ¿Porque no pueden tener ellos la infancia que tuvisteis vosotros?

Ignacio Fernández de la Mela. Sevilla

Dos torpezas

Con tristeza, compruebo que no se comenta lo suficiente las dos grandes meteduras de pata de nuestros partidos de derechas. La primera, cuando Rajoy sucedió a Zapatero, con la última mayoría absoluta que habrá en España, y no eliminó ninguna de las leyes ideológicas y sectarias de su antecesor, que hubiera frenado sensiblemente tanto la inquina entre las dos Españas, como el avance progresista. La segunda, la terca postura de Abascal en la última contienda electoral, de no retirarse en las provincias en las que no tenía ninguna posibilidad, facilitando así la victoria de Sánchez.

Desde siempre, la izquierda le tiene tomada la medida a la derecha, aliándose si es preciso con cualquier socio, y cuando accede al poder no tiene contemplaciones con sus rivales, arrasando en todas las instituciones del Estado. Ambas pifias nos han traído lo que ahora tiene España de presidente, un autócrata, sin moral y sin escrúpulos dispuesto a perpetuarse en el poder, rebasando todas las líneas rojas inimaginables. Y mi único consuelo es que como de los errores se suelen sacar valiosas enseñanzas, quiero confiar en que tanto PP como VOX, se aplicarán la lección para no volver a darle ninguna facilidad al presidente que nos gobierna, pues este sí que no perdona.

Pablo Domingo Vela. Valencia