Hay una cosa que está clara con respecto al apagón de varias horas del lunes pasado. Y es que ya hay gente que sabe qué ha pasado, pero a la que están dando largas para no echar a la responsable de Red Eléctrica, la política ... Beatriz Corredor. Pero al final van a tener que darle otro nombramiento político para que coma, ya que no va a aguantar mucho ese velo oscuro con el que la están cubriendo políticamente.

El Gobierno está ya obligado por las circunstancias a dar ese cargo a alguien que sepa y tenga conocimientos muy profundos de energía eléctrica. A la persona que debe dirigir Red Eléctrica Española no se le debe preguntar si es de algún partido político. Contratar al mejor. Hay eminencias que aceptarían ese cargo incluso con un poco de menos sueldo. A los españoles lo único que les importa es que no vuelva a pasar lo del lunes pasado, y menos sin dar explicaciones inmediatas de por quá pasó.

José Julio Zerpa. Sevilla

¿Y la productividad?

La próxima reducción de la jornada laboral la ha propuesto Yolanda Díaz diciendo que así las personas trabajarán más y mejor. Los sindicatos se han sumado inmediatamente. No se puede olvidar que España es el único país de la UE que financia, casi totalmente, a los sindicatos. En los demás países los financian los afiliados. Además, cuentan con miles de 'liberados' que siguen en nómina en sus empresas. ¿Cómo no van a estar los sindicatos de acuerdo con quien les paga?

Eurostat publica cada año la productividad por hora trabajada, medida en euros, en los países de la UE. España está muy por debajo de Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Francia, Dinamarca, Alemania, Austria, Suecia, Finlandia e Italia. Está por delante de los países del Este de la UE. Intervienen otros factores, como la inversión que hacen las empresas si son grandes, porque pueden invertir en innovación, y la menor formación de los trabajadores. Pero, ministra, no nos engañe diciendo que con menos horas de trabajo trabajaremos más y mejor.

Vicente Villanueva. Madrid

Otro ministro

Gracias al señor Tezanos, ministro 'in pectore' de este Gobierno, en una encuesta exprés, ha propuesto la necesidad de la creación de un ministerio de Emergencias, con la única finalidad de gestionar las desgracias que reconocen que van a venir por la incapacidad notoria de solucionar y gestionar sus consecuencias.

Un ministro o ministra, que sería el 23, tiene su aquel... No es que gestionen pésimamente, que ya sería malo; es que ignoran lo que es gestionar. Y con sus perfiles ideológicos y sectarios es para echarse a temblar al pensar a quién pondrían en el nuevo cargo. El problema no son las desgracias, muchas de ellas naturales, sino la incapacidad de este Gobierno de reaccionar a tiempo. No son capaces ni de ponerse de acuerdo o coordinarse entre ellos, socialistas y Sumar.

José Elías Baturones. Sevilla