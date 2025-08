Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

El ministro Félix Bolaños lo ha vuelto a hacer. Los resultados del BOE del pasado martes daban cuenta de ello: ha nombrado a un «Director del Gabinete del Director del Gabinete del Presidente del Gobierno». Pero se ha olvidado de que, salvo error mío, también hay un «Director del Gabinete del Director del Gabinete del Director del Gabinete del Presidente del Gobierno».

Y, ojo al parche, me dicen que Pedro Sánchez ha pedido a Félix Bolaños que a ver si puede nombrar también un «Director del Gabinete del Director del Gabinete del Director del Gabinete del Director del Gabinete del Director de Gabinete del Director del Gabinete». Como los veintidós ministros hagan lo mismo que Bolaños, no vamos a dar «ni pá pantalones», que diría el gran Gila.

Ahora comprenderá el juez Peinado por qué el ministro Bolaños no tiene claro quién hace los nombramientos en Presidencia del Gobierno. Tiene muy pocos «Directores de Gabinete del Director del Gabinete». Hace falta alguno más.

José Luis Gardón. Madrid

El ángel caído

Diana Morant, autodesprestigiándose y en referencia al caso del falsificador José María Ángel, dice que «la política se puede hacer sin título académico, desde la dignidad y con responsabilidad». ¿Dónde ve esta buena mujer la dignidad y la responsabilidad en las falsificaciones de José María Ángel? Entenderá la ministra de Universidades (y otras materias) que falsificar un título conlleva arrebatar la posibilidad de que otro candidato –que sí cumpla las condiciones del cargo– lo obtenga y quede eliminado porque el falsificador Ángel se queda con su plaza. Para más inri, el Ángel caído aprovechó su posición política e institucional para enchufar a su esposa, que apenas acabó primero de parvulitos, en un puesto donde se necesitaba titulación superior. Es menos grave que lo de Ábalos, que enchufaba a sus ¿sobrinas? Si bien es cierto que un título no constituye 'per se' una garantía de capacitación para un desempeño, sí es cierto que al menos el valor se le supone. Recordemos algunos políticos, con y sin titulación, que no son ejemplo de nada: Puigdemont, Zapatero, Montoro, Ángel... Esta es la catadura moral de Morant.

José María Lorente. Valencia

Los jóvenes en Roma

Estoy verdaderamente admirada de la demostración de fe de tantísimos jóvenes que han pasado estos días en el Jubileo en Roma. Menudo ejemplo.

No han ido de juerga ni botellón, ni de playa ni veraneo. La mayoría ha pasado calor e incomodidades, aunque siempre haya excepciones.

Todos esos jóvenes han demostrado que su fe les mueve y les gusta manifestarla. Los felicito y me felicito. La Iglesia está viva y fuerte.

Marivi Merino. Zaragoza