El sistema de las pensiones es hoy un motivo principal de preocupaciones. Por un lado, los economistas no dejan de anunciar que el modelo actual está quebrado y que no tiene futuro, y por otro nadie se ocupa de valorar las posibilidades de la nueva ... sociedad avanzada o industrial desde el punto de vista del potencial físico e intelectual de cada individuo.

Recuerdo las clases de la Facultad de Medicina sobre la valoración de riesgos. Poco antes de que se generalizase el asegurar la capacidad económica a los retirados –hace poco mas de un siglo–, la vida media estaba en torno a los cuarenta años, y en aquel entonces la mujer vivía menos que el varón, y ello por la mortalidad elevadísima en relación con el nacimiento de los hijos.

Todo ha cambiado, y fijar de una manera constante la edad de retirada laboral es un error sin paliativos. Se citan casos anecdóticos de personas que después de un tiempo ya jubiladas añoran un programa que les permitiese volver a una labor que les obligase a utilizar el tiempo de manera provechosa.

Hace poco, contemplaba en la terraza de un particular que «la mejor filosofía es trabajar con alegría», pero fuera de lo puntual o anecdótico se echan, y mucho, en falta unas normas que permitan trabajar a tiempo completo o parcial según el criterio de la persona y a titulo individual, en función del trabajo que se haya venido realizando, puesto que no es lo mismo hacerlo como minero o como ingeniero informático.

Se trata de un tema complejo que conlleva que raramente surja alguna idea que trate de enfrentar el problema de cómo combinar un aumento de las expectativas de vida y una mejor calidad de la misma, con la aspiración que todo hombre tiene de sentirse útil y de servir a la sociedad de la que forma parte.

El sentido de 'misión', o de ser de utilidad para la sociedad, aunque no sea algo mayoritario, es creciente y demanda que nos tomemos en serio diferentes alternativas. Debe ser posible que se premie a la persona creativa que quiere hacer algo útil al bien común, siempre en simbiosis con una juventud que necesita ganarse la vida y disponer de recursos para crear una familia.

Seguro que se pueden encontrar fórmulas de adaptación, y seguro que la experiencia de los mayores puede ser un estímulo para la creatividad de las clases de principiantes.

Manuel Cid Martínez. Madrid