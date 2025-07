Que los delitos de corrupción no pudiesen ser indultados y la limitación de los aforamientos fueron las dos grandes medidas de Pedro Sánchez en su lucha contra la corrupción. Ahora, en la sesión del Congreso anunciará que los va a condecorar. Me lo imagino en ... las Cortes: «Señorías, yo les anuncio que Santos Cerdán se merece una calle en Cataluña. Sí, sí, señorías, ya les anuncio que también este Gobierno le va a conceder una condecoración, porque sí, señorías, con este Gobierno la corrupción se indulta, se amnistía y se condecora».

Sobre la medida de limitar los aforamientos, igual Sánchez nombra ministro a Miguel Ángel Gallardo, para que el Tribunal Supremo conozca el pleito de su hermano. Lo explicará en el Congreso con su natural desenfado: «Señorías, me equivoqué con mi propuesta de limitar los aforamientos. Les pido perdón tanto por una propuesta que no me gusta nada como por mi ocurrencia de que la corrupción no pueda indultarse. A la corrupción hay que protegerla. Es lo que nos distingue a los socialistas».

José Luis Gardón. Madrid

Tarjeta dorada

Me cuesta entender quiénes son los que aprueban medidas que son una clara estafa y un abuso para las personas con menos energía y capacidad. Que una empresa quiera hacerlo no me sorprende, pero que un Gobierno lo permita me avergüenza.

He tenido casi toda la vida el descuento de familia numerosa y comprendo que se pueda perder esa ayuda con la emancipación de los hijos. Y ahora que tengo 65 años, y un 33 por ciento de discapacidad con grado 7 de movilidad reducida, comprendo que sea necesario un documento que acredite dichas informaciones para acceder a los beneficios. Es lo normal.

Lo que no es normal y hasta vergonzoso es que Renfe exija una tarjeta dorada que la compañía emite para tener derecho a los descuentos. La vende por seis euros semestrales. No sirve de nada tener el carné de identidad que acredita la edad, ni la tarjeta de discapacidad que otorga el ministerio correspondiente.

¿Se imaginan que para tener el descuento en un cine pidieran una tarjeta propia del establecimiento y cobraran para obtenerla? Todo el mundo diría que se trata de una estafa, y creo que se aplica en este caso.

Se diría que no tienen derecho a exigir un documento distinto al que ya otorga el Gobierno. Hay derechos que no se están respetando. Y deben protegerse aunque nos parezcan insignificantes.

José María Soro. Valencia