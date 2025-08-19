En la prensa internacional se reclama la dimisión de Sánchez que ya ni puede pisar la calle sin ser abucheado. Está cercado por la corrupción de su entorno familiar y político

Padece España un presidente de Gobierno sometido a las exigencias de partidos separatistas que como objetivo tienen destruir el país. Repudiaba la amnistía, se la exigieron y la concedió. Ahora se propicia la desigualdad entre Comunidades, el deterioro de la Hacienda pública y Seguridad Social. ... Se da trato preferente a sucesores y simpatizantes de ETA. Problemas como la vivienda, educación, inmigración, cesta de la compra o transporte público solo empeoran. Instituciones clave han sido colonizadas: Fiscalía General, Tribunal Constitucional, Banco de España y demás. No hay presupuestos y los asalariados españoles son más pobres que en 2019. Los impuestos se incrementan. No se invierte en infraestructuras y la deuda aumenta con 32.000 euros por habitante. En la prensa internacional se reclama la dimisión de Sánchez que ya ni puede pisar la calle sin ser abucheado. Está cercado por la corrupción de su entorno familiar y político. Se encierra en su refugio vacacional mientras España arde y mueren españoles. Ante esta situación sin rumbo gubernamental, bien debería Sánchez dar por concluida tan perjudicial y nefasta etapa. Debería pensar en el presente y futuro de España, no en su propia supervivencia.

Joaquín Mañeru López. Zaragoza Icona El Gobierno y los medios de comunicación dicen que España se quema, pero la verdad es que a España la queman. Hay un grupo de malvados que sólo buscan hacer daño y provocan los incendios, pero hay otro grupo que tiene motivaciones económicas. Recordemos al Icona, que en 1995 fue desmantelado, y cuya labor fue fundamental para la conservación y protección de la Naturaleza. Este ente público no tenía lucro alguno. Los que peinamos canas les echamos de menos porque, entre otras cosas, escuchaba a la gente del Campo, a los ganaderos, agricultores, con el fin de hacer una correcta gestión de nuestro Patrimonio Natural. Guillermo Moya Torres. Barcelona

