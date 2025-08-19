Suscribete a
ABC Premium

19 de agosto

Sin rumbo

En la prensa internacional se reclama la dimisión de Sánchez que ya ni puede pisar la calle sin ser abucheado. Está cercado por la corrupción de su entorno familiar y político

Cartas al director

Cartas al director

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Padece España un presidente de Gobierno sometido a las exigencias de partidos separatistas que como objetivo tienen destruir el país. Repudiaba la amnistía, se la exigieron y la concedió. Ahora se propicia la desigualdad entre Comunidades, el deterioro de la Hacienda pública y Seguridad Social. ... Se da trato preferente a sucesores y simpatizantes de ETA. Problemas como la vivienda, educación, inmigración, cesta de la compra o transporte público solo empeoran. Instituciones clave han sido colonizadas: Fiscalía General, Tribunal Constitucional, Banco de España y demás. No hay presupuestos y los asalariados españoles son más pobres que en 2019. Los impuestos se incrementan. No se invierte en infraestructuras y la deuda aumenta con 32.000 euros por habitante. En la prensa internacional se reclama la dimisión de Sánchez que ya ni puede pisar la calle sin ser abucheado. Está cercado por la corrupción de su entorno familiar y político. Se encierra en su refugio vacacional mientras España arde y mueren españoles. Ante esta situación sin rumbo gubernamental, bien debería Sánchez dar por concluida tan perjudicial y nefasta etapa. Debería pensar en el presente y futuro de España, no en su propia supervivencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app