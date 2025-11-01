Suscribete a
Cartas al director

Cada día resulta más difícil reconocer en el Parlamento la solemnidad que debería acompañar al lugar donde reside la soberanía nacional. Lo que antes era templo del debate y la palabra medida se ha transformado, demasiadas veces, en un patio de colegio donde priman el ... grito, la interrupción y el insulto. Los ciudadanos, que merecen respeto y altura, observan cómo sus representantes confunden la elocuencia con la verborrea y el argumento con el eslogan. Se habla para vencer, no para convencer. Para la cámara de televisión, no para la historia. La política va perdiendo su nobleza, sustituyendo el pensamiento por el ruido y la verdad por la teatralidad.

